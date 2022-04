“Tocca a noi”, a Bologna la grande maratona musicale per la pace

Roma, 6 apr. (askanews) – E’ andata in scena a Bologna, in una piazza Maggiore gremita, “Tocca a noi – Musica per la pace”, la maratona di musica e solidarietà per raccogliere fondi a sostegno di Save the children per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

Tanti gli artisti sul palco che hanno deciso di unirsi per ricordare l’urgenza di fermare le violenze, al grido, insieme di “No alla guerra”.

Dalla Rappresentante di Lista, promotrice dell’iniziativa, a Diodato, da Elisa a Elodie, da Gianni Morandi a Noemi e ancora Fast Animals and Slow Kids, Paolo Benvegnù, Gaia, Rancore, The Zen Circus e Brunori Sas.

“Abbiamo sentito l’urgenza di fare qualcosa, il nostro strumento è la musica, abbiamo sentito una sorte di chiamata” ha detto La Rappresentante di Lista e Noemi ha aggiunto: “La musica non deve girare la testa ma fortificare questo messaggio di pace”.

Lo show andrà in onda il 7 aprile in prima serata su Rai 3 e su Rai Radio2 dalle 21.15.