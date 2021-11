Todaro sbotta contro Alessandra Celentano: “Serena è troppo grassa”

Raimondo Todaro si è scontrato con Alessandra Celentano, che ad Amici ha dato un giudizio severo sulla ballerina Serena Carella.

Raimondo Todaro si è scagliato contro Alessandra Celentano, che ha criticato una delle allieve di Amici per il suo fisico non abbastanza longilineo.

Todaro contro la Celentano

Dopo l’esibizione di Serena Carella ad Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano ha avuto da ridire sul fisico della ballerina, a suo dire non abbastanza longilineo per la danza.

“A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta”, ha dichiarato l’insegnante, già finita al centro della bufera in passato per i suoi giudizi severi e per le sue critiche contro alcune concorrenti.

Todaro: lo sfogo

In aiuto della ballerina è accorso Raimondo Todaro, che oltre ad aver lodato la sua esibizione si è scagliato contro Alessandra Celentano affermando:

“Penso che ognuno ha il suo fisico.

Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sticazzi se è grossa, sticazzi! Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia.”

Todaro: la replica

Allo sfogo di Raimondo Todaro la Celentano ha provato a replicare, ma la discussione tra i due è stata interrotta da Maria De Filippi, che ha cercato di mettere fine al diverbio.

“Ti prendo un nome a caso: Francesca Tocca.

La Tocca è grossa? Giulia Stabile, Elena D’amario. Sono grosse?”, ha affermato la Celentano. Solo di recente Raimondo Todaro ha annunciato pubblicamente di essere tornato insieme a Francesca Tocca, ballerina di Amici e sua ex moglie. I due hanno avuto una figlia, Jasmine, e nel 2019 si erano separati pacificamente per via del sentimento nato tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru. La liaison tra i due era durata meno di un batter di ciglie e oggi sembra proprio che la ballerina sia riuscita a ritrovare la serenità accanto al padre di sua figlia.

La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan sperano proprio di sì!