Todaro su Milly Carlucci: “Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce”

Raimondo Todaro ha svelato i retroscena del suo addio a Ballando con le Stelle e del botta e risposto avuto con la conduttrice Milly Carlucci dopo aver annunciato la sua decisione.

Raimondo Todaro e l’addio a Ballando con le Stelle

Alcune settimane fa Raimondo Todaro ha annunciato la sua decisione di dire addio a Ballando con le Stelle. La conduttrice del format, Milly Carlucci, ha condiviso un post via social in cui si diceva amareggiata per le modalità in cui il ballerino avesse deciso di annunciare la notizia senza dirlo prima a lei, in privato. A seguire Todaro aveva replicato – sempre via social – dove aveva ammesso che non solo Milly Carlucci fosse a conoscenza della sua decisione, ma anche che – essendo positivo al Covid – non aveva avuto modo di confrontarsi personalmente con la conduttrice.

Dopo il botta e risposta via social, Todaro è tornato sull’argomento confessando: “Sono entrato a Ballando a 18 anni, ora ne ho 34: non aveva senso continuare”, e ancora, in riferimento alla Carlucci: “Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce con quel post”. Todaro sarà nel cast della prossima edizione di Amici ma a suo dire non ci sarebbe stata alcuna trattativa in corso al momento del suo addio a Ballando: “Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco”, ha specificato il ballerino, che dovrebbe prendere il posto di insegnante di ballo (mentre la Cuccarini insegnerà canto).

Raimondo Todaro ad Amici

Rispetto alla sua nuova esperienza ad Amici e al suo rapporto con Maria De Filippi il ballerino ha dichiarato di essere “lusingato” e ha anche rivelato che la moglie di Maurizio Costanzo gli sarebbe stata accanto durante il suo divorzio da Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. “Ci lavora anche la madre di mia figlia, sarei un pazzo all’idea di non essere lusingato”, ha dichiarato in merito ad Amici, e ancora: “Maria è un fenomeno, mi è stata vicina mentre mi stavo separando.

Le sarà sempre grato”, ha concluso.

Raimondo Todaro: Milly Carlucci

Rispetto alla sua ammirazione per Milly Carlucci, Todaro ha dichiarato che la conduttrice per lui “non ha difetti” e ha affermato che, nonostante il suo addio a Ballando con le Stelle, la sua stiam nei suoi confronti sarebbe intatta. “Quest’anno ci sono state cose che non mi sono andate bene. Ma sono cose personali che devono restare tali. Resta l’amicizia, a prescindere”.