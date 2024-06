Todde: Einstein Telescope opportunità straordinaria per Sardegna

Roma, 21 giu. (askanews) -"L'Einstein Telescope è un'opportunità straordinaria per Lula e per tutto il territorio del nuorese". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine del convegno 'Lula e il territorio incontrano E.T.', a Lula in provincia di Nuoro. "È un'...

Roma, 21 giu. (askanews) -“L’Einstein Telescope è un’opportunità straordinaria per Lula e per tutto il territorio del nuorese”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine del convegno ‘Lula e il territorio incontrano E.T.’, a Lula in provincia di Nuoro.

“È un’opportunità straordinaria perché non è solo un progetto scientifico di interesse nazionale ed internazionale, ma è anche un’occasione per la regione per fare in modo di mettere a fattor comune un piano di sviluppo reale e complessivo che guardi alle infrastrutture, alle strade, alle ferrovie, alla scuola, all’università e alla sanità per fare in modo che questo territorio attraverso questo progetto si riscatti e guardi al futuro con più fiducia e più speranza”, ha sottolineato Todde che ha voluto ringraziare la ministra della Ricerca, Annamaria Bernini “con la quale stiamo portando avanti più che una leale collaborazione” e “perché ha creduto sin da subito a questo progetto su questo territorio”.

L’Einstein Telescope sarà una grande infrastruttura di ricerca, rivelatore di onde gravitazionali da realizzare in Europa con fondi Ue; un progetto di enorme impatto scientifico e tecnologico la cui sede deve ancora essere stabilita: l’Italia ha candidato ufficialmente come ospite la Sardegna nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos. L’annuncio dovrebbe avvenire entro la fine del 2024, e la Sardegna è in concorrenza con l’Euroregione Mosa-Reno per Belgio, Paesi Bassi, Germania.