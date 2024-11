Todde: Grillo come i bambini che portano via il pallone

Cagliari, 28 nov. (askanews) -“Credo che siamo una comunità adulta e democratica e non si fa limitare sui temi da dibattere. Abbiamo espresso la nostra strada, vogliamo crescere, quindi penso che Grillo si stia comportando come un bambino che prende il pallone e se lo vuole portare via noi siamo adulti e ci comportiamo come tali”. Così Alessandra Todde riguardo alle recenti vicende che hanno riguardato i 5Stelle e lo scontro fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.