Todde: Sardegna laboratorio del 'campo largo'? I sardi non sono cavie

Cagliari, 27 feb. (askanews) – “Io credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie”. Lo ha detto la neoeletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, espressione dell’alleanza Pd-M5S, rispondendo a una domanda sul “laboratorio” dell’alleanza, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari.

“Sono stata contentissima – ha aggiunto – di aver condiviso questo passaggio con Giuseppe Conte e con Elly Schlein, mi hanno supportato in tutta la campagna con gli uomini e le donne del Pd e del M5S. Sono contenta che questo progetto di unione a cui ho sempre lavorato anche quando ero al governo, in Sardegna sia un progetto solido per dimostrare che la nostra alleanza può funzionare. Ma dobbiamo parlare di Sardegna, dei sardi, delle priorità che interessano il nostro popolo”.