Todini (Comitato Leonardo): premio a Spallanzani, vaccino è dono

Roma, (askanews) – “Abbiamo voluto dare un premio speciale Insieme ad Ice all’eccellenza sanitaria, allo Spallanzani, un tributo a chi è in prima linea, anche per sottolineare e dimostrare che il vaccino non è un coercizione legislativa ma è un dono: 4 miliardi di persone nel mondo non lo hanno potuto ricevere. Noi sappiamo che questo dono ci permette di continuare a lavorare, di aprire le fabbriche, di essere produttivi e di arrivare a quel +6% di ripresa che tutti noi abbiamo visto e siamo qui per dire che ci piace di più la crescita, la ripresa, che la resilienza”.

Lo ha detto la presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini.