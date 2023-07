Together: un'Avventura Musicale Pixar: nuovo show a Disneyland Paris

Roma, 14 lug. (askanews) – Si intitola “Together: un’Avventura Musicale Pixar”, il nuovo show di Disneyland Paris, presentato in anteprima alla stampa, in scena dal 15 luglio nel Parco Walt Disney Studios. Accompagnato da un’orchestra dal vivo, lo show – innovativo e creativo e che ben miscela anche la tradizione – è un viaggio attraverso i mondi di Toy Story, Coco, Up, Monsters & Co. e Alla ricerca di Nemo, mostrando come la musica e l’amicizia uniscano tutti.

Presente all’anteprima anche l’attrice Valentina Romani, tra le voci di Elemental, nuovo film Disney Pixar: “E’ uno show meraviglioso, molto divertente e coinvolgente, c’è tanta musica, ci sono tanti effetti molto belli. Io mi sono anche commossa perché mi ha riportato indietro di qualche anno con i miei film Disney Pixar preferiti, tra cui Toy Story con cui sono cresciuta e che sento di amare oggi come allora. Ci si diverte e ci si emoziona tanto”, dice ad askanews. “Per grandi e piccini con un messaggio importante, che è quello dell’unità, dello stare insieme, che è salvifico e che porta a fare grandi cose. Lo stare insieme è una ricchezza”, conclude l’attrice.

Lo spettacolo è guidato da una direzione artistica che unisce tecnologie tradizionali e all’avanguardia ad illuminazioni creative, effetti multisensoriali e coreografie moderne, il tutto accompagnato da musiche iconiche e brani originali. Costumisti, burattinai, ballerini, musicisti, decoratori, progettisti di luci ed effetti speciali, ingegneri e molti altri, un team di oltre 150 persone ha lavorato allo spettacolo.

Dalle decorazioni mobili a grandezza naturale, alte 6,2 metri e larghe 30 metri, agli schermi LED di 453 metri quadrati che si estendono dal pavimento al soffitto, questo palcoscenico di 650 metri quadrati è il più coinvolgente mai creato a Disneyland Paris.