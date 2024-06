Togni (Anev): eolico sostiene transizione e sicurezza energetica

Roma, 13 giu. (askanews) – “Oggi si festeggia la Giornata Mondiale del Vento, la giornata all’interno della quale l’Anev – L’Associazione nazionale di energia del vento – promuove lo sviluppo dell’energia eolica. L’energia eolica è una delle energie principali nella transizione energetica che deve portarci alla decarbonizzazione entro il 2050. L’energia eolica, come tutte le rinnovabili, contribuisce alla sicurezza energetica grazie ad una produzione di energia pulita, non dipende dalle materie fossili, quindi non inquina e risponde anche a quella che è la necessità di ridurre i mutamenti climatici. In questa prospettiva, l’eolico ha saputo crescere una filiera nazionale molto forte che oggi consente all’industria dell’eolico di esportare tecnologie all’estero e di renderci indipendenti per migliorare la sicurezza energetica. Per questo, è necessario proseguire verso una semplificazione delle normative e accellerare la realizzazione di nuovi impianti”. Lo ha dichiarato Simone Togni, presidente dell’Anev (Associazione nazionale energia del vento), a margine del convegno ‘I nuovi obiettivi del Pniec ed il ruolo centrale delle reti e dei sistemi di accumulo come fattori abilitanti per il completo sviluppo dell’eolico’, organizzato in occasione della Giornata mondiale del vento 2024.