Qualche giorno fa, i Tokio Hotel si sono esibiti in concerto al Fabrique di Milano. In questa occasione, Bill Kaultiz ha voluto dimostrare ai fan la sua conoscenza della lingua italiana: il video in cui dice parolacce è diventato virale.

Bill Kaultiz dice parolacce in italiano: il video è virale

In concerto presso il Fabrique di Milano, i Tokio Hotel hanno mandato in estasi i fan presenti. Non solo, Bill Kaultiz ha regalato un momento a dir poco esilarante. Il cantante ha voluto dare prova della sua conoscenza della lingua italiana e si è lasciato andare ad una serie di parolacce. Neanche a dirlo, il video della sua performance è diventata virale.

Bill Kaultiz: il video spopola su TikTok

Il video che ritrae Bill Kaultiz che dice parolacce in italiano è diventato virale su TikTok. L’artista dei Tokio Hotel conosce poche parole della nostra lingua, ma il fatto che siano tutte parolacce o volgarità ha divertito i fan.

Bill Kaultiz vorrebbe trasferirsi in Italia

Intervistato dal portale MiTomorrow, Bill Kaultiz dei Tokio Hotel ha dichiarato: