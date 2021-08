Tokyo 2020, alle “Farfalle” l’ultima medaglia per l’Italia

Tokyo, 8 ago. (askanews) – Le Farfalle dell’Aeronautica Militare hanno conquistato l’ultima medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, la numero 40; un bronzo nella ginnastica ritmica che però vale come un oro per le 4 ragazze allenate da Manuela Maccarani, arrivate dietro Bulgaria e Russia (classifica confermata anche dopo un ricorso russo).

“L’Olimpiade è la fine di un quadriennio – ha detto l’allenatrice parlando con la stampa a Casa Italia – questo è stato un bellissimo quadriennio di risultati, interrotti da una pandemia che, però, non le ha arrestate.

Anzi, le ha unite ancora di più. C’è stato più tempo per assimilare non solo la parte tecnica ma anche quella psicologica che, sicuramente, in questa edizione, era forse più importante di tutto il resto. Proprio per questo prolungamento di un periodo che non è stato testato, perché pieno di dubbi e di insicurezze, loro sono state brave. Forse, abituate a vivere insieme tanti mesi all’anno, hanno avuto la pazienza.

Perché credo che la parola importante è stata in tutto questo periodo la pazienza che un atleta deve avere, ma quello che più conta in questo momento”.