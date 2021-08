Tokyo 2020, Luigi Busà e Viviana Bottaro oro e bronzo nel Karate

Milano, 7 ago. (askanews) – “Le emozioni sono tantissime, era la prima edizione e per me è andata molto bene; le emozioni sono indescrivibili quindi siamo felicissimi”.

Così, parlando con la stampa a Casa Italia il karateka italiano Luigi Busà, medaglia d’oro nel Kumite ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

“Io e Luigi ci conosciamo da tantissimi anni – ha aggiunto Viviana Bottaro, bronzo nel Kata – siamo cresciuti insieme come atleti e come persone, quindi per me condividere con lui questa medaglia è ancora più speciale, perché siamo i ‘vecchietti’ della nazionale quindi ha un valore particolare”.

“Lo sport è una scelta di vita – ha aggiunto Busà – se hai scelto di fare questo, sai che vai incontro a queste cose, a rischio di allenarti per una vita intera e non raggiungere l’obiettivo o a raggiungerlo e alla fine siamo felici per una medaglia al collo. Però siamo consapevoli quando si fanno queste scelte, io l’ho presa sempre in modo molto serio e la porterò avanti sempre in questo modo.

Poi c’è anche tanto divertimento; siamo privilegiati, fortunati a girare il mondo, a provare certe emozioni che un giorno non proveremo più o proveremo in modo diverso”.