Tokyo 2020, Tortu agli inglesi: "It's coming to Rome di nuovo"

(Adnkronos) – "Ancora Italia-Inghilterra, un centesimo che vale come un rigore, non è il loro anno. It's coming to Rome di nuovo". Filippo Tortu scherza dopo l'oro olimpico vinto con l'Italia nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro è stato decisivo nell'ultima frazione in cui ha rimontato e beffato il britannico Nethaneel Mitchell-Blake.

"Se avevo capito di aver conquistato l'oro? Sì e no, la mia impressione era di essere arrivato primo e di avercela fatta ma era così impensabile che ho pensato che non fosse vero -risponde Tortu-. Poi ho visto Lollo (Lorenzo Patta, ndr) venirmi incontro e gli ho chiesto se ce l'avevamo fatta. E poi ancora ho visto il delirio sulla nostra tribuna a testimonianza della spinta che ci hanno dato tutti.

Non so in quanti potessero pronosticare un finale del genere, noi ci credevamo e prima di entrare oggi ci siamo guardati dicendoci: 'La portiamo a casa noi'".

"Questa medaglia è da dividere in tantissime parti, se c'è qualcuno che ha messo quel pizzico in più è Lorenzo al suo esordio in questa staffetta e lo ha fatto da protagonista -conclude Tortu-. Mi hanno preso sempre in giro perché mi tuffo sempre ma alla fine quel tuffo ha un significato, che ogni centimetro conta e ha una storia dietro di sacrificio: oggi mi ha ripagato questo crederci sempre.

Quel centesimo è da dividere per quattro. La differenza l'ha fatta il gruppo".