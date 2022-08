Tokyo, il cane in 3D salta da un maxischermo all’altro

Roma, 3 ago. (askanews) – Un cane in 3D a Tokyo: l’animazione che esce dallo schermo attira l’attenzione di tutti nel trafficatissimo incrocio del quartiere Shibuya.

E’ l’ultima novità tecnologica della megalopoli; il cane appare ogni ora su otto pannelli pubblicitari adiacenti, saltando dall’uno all’altro e prendendo al volo un frisbee.

“Qui a Shibuya come vedete di schermi ce ne sono tanti”, dice Noboru Takawa, abitante di Tokyo.

“Ma sono tutti bidimensionali. Ci siamo tutti abituati, non c’è niente di nuovo. Ma una pubblicità in 3D, quella attira l’attenzione di tutti”.

Il cane in 3D è della razza Akita, la stessa del celebre Hachito. Protagonista anche di un film con Richard Gere, Hachito per dieci anni si recò alla frequentatissima stazione di Shibuya aspettando il padrone morto. Dal 1934 ha la sua statua.

Il cane in 3D non sarà altrettanto fedele, ma catalizza l’attenzione come il gatto in 4K mostrato a Tokyo l’anno scorso che diventò virale.

