Tokyo si tinge di rosa, fioritura anticipata dei ciliegi

Roma, 15 mar. (askanews) – Tokyo già si tinge di rosa con la fioritura anticipata dei fiori di ciliegio. Secondo le previsioni, l’inizio della stagione dei “sakura” nella capitale parte il 24 marzo, con una fioritura completa prevista intorno al 31. Anche l’anno scorso la stagione ufficiale è iniziata 10 giorni prima del solito.

Secondo i meteorologi del Paese la fioritura anticipata è collegata ai cambiamenti climatici.

Per i giapponesi ammirare l’eplosione dei sakura è un vero e proprio rituale. Si chiama “hanami”, che significa mettersi a guardare i fiori. Ci si ritrova nei giardini e nei parchi, soprattutto durante il fine settimana, per ammirare i fiori e rilassarsi, magari facendo un pic-nic o stendendosi con dei teli sotto gli alberi in fiore, contemplandone la bellezza.

È una celebrazione della natura ma allo stesso tempo ha un significato più profondo. Ricorda la caducità della vita, l’importanza di vivere al meglio il tempo presente, perché tutto passa e sfiorisce, come i fiori di ciliegio.