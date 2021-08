Tokyo, uomo accoltella 10 persone su un treno pendolari: arrestato

Un uomo ha accoltellato 10 persone che si trovavano a bordo di un treno pendolari a Tokyo: in seguito all’aggressione, il soggetto è stato arrestato.

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito gravemente dici persone che si trovavano a bordo di un treno pendolari. La drammatica vicenda si è verificata a Tokyo, in Giappone.

Nella giornata di venerdì 6 agosto, un uomo armato di coltello ha pugnalato dieci persone che si trovavano a bordo di un treno pendolari. La tragica circostanza è avvenuta a Tokyo e ha comportato il ferimento di tutti i soggetti coinvolti nell’attacco: la notizia è stata diramata dai media locali.

In particolare, secondo quanto riportato dalla tv pubblica Nhk, a sua volta citata dal The Guardian, due dei dieci passeggeri brutalmente aggrediti risultano essere stati feriti in modo + grave e vertono in condizioni di salute estremamente critiche.

Al momento, non sono state rese note le motivazioni che hanno scatenato il folle gesto dell’uomo ma è stato rivelato che l’episodio si è consumata a Setagaya, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, situato nella zona occidentale della capitale giapponese. Il quartiere, inoltre, si trova a svariati chilometri di distanza rispetto al luogo presso il quale sono stati allestiti i siti che stanno ospitando le Olimpiadi.

Per quanto riguarda l’aggressore, invece, alcuni testimoni hanno riferito alle forze dell’ordine di aver visto l’uomo entrare all’interno di un minimarket, dopo aver compiuto il massacro. A questo punto, pare che l’autore dell’attacco abbia dichiarato di essere “stanco di fuggire”, lasciando che il proprietario del minimarket contattasse le forze dell’ordine. La polizia, quindi, non appena raggiunto l’esercizio commerciale, ha provveduto all’arresto del soggetto che è stato identificato come un ragazzo di circa 20 anni.

Insieme alla polizia, sul posto si sono recati anche i sanitari che hanno prestato soccorso alle vittime dell’accoltellamento e i vigili del fuoco. I paramedici, inoltre, hanno provveduto a organizzare il trasferimento in ospedale dei feriti.

I vigili del fuoco, invece, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando che l’aggressore arrestato, prima di darsi alla fuga, ha gettato via il coltello, rinvenuto nei pressi della stazione Seijogakuen, nel quartiere di Setagaya. La stazione di Seijogakuen, infatti, rappresenta la fermata alla quale il giovane uomo ha improvvisamente deciso di scendere dal treno e scappare, per poi approdare nel minimarket.