Roma, 29 lug. (askanews) – Il tuffo in acqua di gioia delle neocampionesse olimpiche Federica Casarini e Valentina Rodini che hanno scritto la storia del canottaggio femminile azzurro, conquistando la medaglia d’oro a Tokyo nel due di coppia pesi leggeri.

Nel video, condiviso sui social di Italia Team, le ragazze corrono tenendosi per mano e si lanciano in acqua da una piattaforma gridando per la vittoria.