Tokyo2020, Mattarella: Olimpiadi dopo pandemia suscitano speranza

Roma, 23 giu. (askanews) – “Queste sono le prime Olimpiadi e Paralimpiadi dopo la pandemia, dopo questa pausa di un anno. Una pandemia che come sappiamo bene ha provocato milioni di morti, ha frenato l’economia mondiale, ha compresso la vita sociale in tutto il mondo e quindi il sentimento di speranza, il desiderio di riavviarsi che i Giochi suscitano nel nostro come in tutti gli altri Paesi è molto sentito da tutti i nostri concittadini, ma è anche rafforzato dal carattere di universalità che le Olimpiadi esprimono, dal messaggio che esse inviano, Olimpiadi e Paralimpiadi, di universalità”: lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna al Quirinale della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo.

(immagini Quirinale tv)