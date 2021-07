Tokyo2020, Simone Biles si ritira dall’all around individuale

Roma, 28 lug. (askanews) – Non solo il ritiro dalla gara a squadre. Simone Biles, stella 24enne della ginnastica statunitense, si ritira anche dall’all-around individuale alle Olimpiadi di Tokyo.

La campionessa, vincitrice di quattro ori olimpici, dà forfait per “problemi di natura psicologica” secondo la Federazione americana che ha sottolineato come l’atleta debba ora concentrarsi sulla sua salute mentale.

Già per la gara a squadra, Biles aveva spiegato di aver “perso la fiducia in se stessa”, di non voler “mettere a repentaglio” la propria salute e il proprio benessere”, di sentire di “non divertirsi più come prima”.

“Non appena salgo in pedana – ha spiegato – siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono demoni con cui devo confrontarmi”. “Nessun infortunio, per fortuna, ed è per questo che ho fatto un passo indietro, perché non volevo fare qualcosa di stupido là fuori e farmi male”.

Il Comitato olimpico degli Usa le ha garantito massimo supporto “Simone, ci ha resi così orgogliosi. Orgogliosi di quello che sei come persona, compagna di squadra e atleta – ha scritto su Twitter Sarah Hirshland, ceo del Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti – applaudiamo la tua decisione di dare priorità al tuo benessere mentale sopra ogni altra cosa…”.