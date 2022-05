Tom Cruise in elicottero sul red carpet per ‘Top Gun: Maverick’

Milano, 5 mag. (askanews) – Arrivo in elicottero sul red carpet per Tom Cruise alla prima a San Diego di “Top gun: Maverick”, il nuovo capitolo del film cult 36 anni dopo. “C’è una sincerità nel film che resta e il cuore di tutto questo è che parla alle persone in un certo modo”, ha detto Cruise, celebre per girare le scene più spettacolari e adrenaliniche dei suoi film in prima persona senza usare stuntman.

Sul red carpet anche gli altri protagonisti, Jennifer Connelly e Miles Teller.