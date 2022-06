Tom Cruise in Sudcorea: il cinema? Sogno e passione di una vita

Milano, 20 giu. (askanews) – “Penso che abbia a che fare onestamente con il mio interesse per la vita e per le persone”. Così Tom Cruise ha descritto il suo amore per il cinema ad un evento per la premiere di “Top Gun: Maverick” in Corea del Sud. “Ha a che fare la mia passione per l’intrattenimento da sempre. Ho trascorso la maggior parte della mia vita sui set cinematografici e nelle sale di montaggio, mescolando i palcoscenici, nelle stanze degli sceneggiatori.

E per me, non è lavoro, è il mio sogno e la mia passione”.