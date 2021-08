Tom Hanks, il figlio contro i vaccini: “Ci sono più evidenze che esistano gli UFO”

Il figlio di Tom Hanks, Chet, si è scagliato via social contro i vaccini anti-Covid: contro di lui è scoppiata una valanga di polemiche.

Il figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, è finito nell’occhio del ciclone per un video messaggio in cui si è apertamente scagliato contro i vaccini anti-Covid.

Tom Hanks: il figlio contro i vaccini

Una vera e propria valanga di commenti ha travolto Chet Hanks, il figlio attore di Tom Hanks che sui social si è scagliato contro i vaccini anti-Covid affermando che ci sarebbero meno evidenze scienfiche (nella loro efficacia contro il virus) rispetto alle possibilità che esistano gli UFO. “Così come voi avete il diritto di essere arrabbiati con me perché non mi farò vaccinare, io ho il diritto di non farmi iniettare quella m**da. Il 99% di voi non userebbe nemmeno uno shampoo non approvato, ma accettate di sottoporvi a un esperimento governativo di questo tipo”, ha dichiarato Chet Hanks nel video condiviso sui suoi canali social, e ancora: “Ci sono più evidenze che gli UFO esistano rispetto all’efficacia del vaccino”.

Tom Hanks: il Covid

Quello che da molti è stato definito il “delirio no-vax” del figlio di Tom Hanks giunge del tutto inaspettato se si pensa che appena un anno fa proprio il celebre attore e sua moglie, Rita Wilson, erano risultati positivi a Covid-19. I due attori avevano trascorso la loro quarantena in Australia non senza difficoltà e con alcuni sintomi gravi della malattia. Stupisce quindi che il figlio Chet si dica contrario ai vaccini mentre suo padre Tom Hanks aveva dichiarato non solo di essere favorevole, ma anche di non poter credere davvero che esistessero persone contrarie al vaccino:

“Mi stupisce sapere che non tutti vorranno farlo (…) Nel 1961 – dice Hanks – la polio faceva parte della nostra vita, era ovunque.

Con la mia famiglia vivevo a Pleasant Hill in California. Un giorno siamo saliti tutti in macchina, e con le altre famiglie ci siamo messi in una lunga fila che portava al college della zona dove dei medici ti davano un cubetto di zucchero in piccoli contenitori di carta. Tutti l’abbiamo preso, sapevamo che era per il bene della collettività. La scienza ci stava aiutando a vivere meglio. Ora siamo nella stessa situazione. E dobbiamo agire per il bene comune.

Avendo già avuto il Covid, non so se anch’io dovrò fare il vaccino. Ma se mi diranno di prenderlo sarò il primo, siate certi”, aveva dichiarato l’attore.

Tom Hanks: chi è il figlio Chet

Nato nel 1990 Chet Hanks è uno dei tre figli che Tom Hanks ha avuto insieme alla sua seconda moglie, Rita Wilson. Conosciuto come Chet Hanx sui social e professionalmente, ha intrapreso la carriera di attore e musicista.