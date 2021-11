Le due star di Spider-Man, Tom Holland e Zendaya, hanno confermato in modo ufficiale i pettegolezzi sulla loro storia d’amore.

Da tempo si vociferava che le due star di Spider-Man fossero prossime ad annunciare il proprio fidanzamento: i rumors, infine, sono stati confermati dai diretti interessati, Tom Holland e Zendaya.

Tom Holland e Zendaya confermano la loro storia d’amore: “Stiamo insieme”

Tom Holland e Zendaya hanno rivelato pubblicamente di essere fidanzati. Nonostante nel corso degli ultimi mesi si fossero susseguiti numerosi indizi sul rapporto tra le due star di Spider-Man e fossero stati diffusi scatti che li ritraevano in atteggiamento romantico, la conferma ufficiale è giunta soltanto durante una recente intervista.

I due attori torneranno al cinema il prossimo 15 dicembre con Spider-Man: No Way Home e, in vista del tanto atteso debutto del film sul grande schermo, il protagonista Tom Holland è stato intervistato da GQ.

In questa circostanza, l’attore ha risposto anche ad alcune domande legate alle foto romantiche che lo immortalano in compagnia della collega Zendaya, ribadendo sempre però di voler preservare la loro privacy.

Tom Holland e Zendaya confermano la loro storia d’amore: l’assenza di privacy

Intervistato da GQ, Tom Holland si è detto convinto che l’assenza di privacy sia l’aspetto più negativo dell’essere un personaggio famoso. A questo proposito, infatti, l’attore ha osservato: “La privacy non è più sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero.

Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita sentimentale perché condivido già così tanto della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy”.

Poco dopo, il protagonista di Spider-Man ha confermato la sua relazione con Zendaya, spiegando anche di non avere realmente intenzione di parlare della loro storia. L’attore, infatti, ha spiegato che la coppia avrebbe preferito non condividere il loro amore con il mondo ma viverlo in privato, lontano dai red carpet e dalla mondanità.

Di conseguenza, pur confermando la relazione con la collega, Tom Holland ha precisato di non volersi dilungare sul loro rapporto senza che la ragazza fosse presente: “Sai, la rispetto troppo per parlarne… Questa non è la mia storia. No, è la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme”.

Tom Holland e Zendaya confermano la loro storia d’amore: l’osservazione dell’attrice

Successivamente, GQ si è messa in contatto anche con Zendaya chiedendole di commentare la relazione con Tom Holland. L’attrice ha confermato la storia d’amore con il collega e ha rivelato di aver considerato piuttosto strano, imbarazzante e invasivo la diffusione degli scatti rubati alla coppia.

Zendaya, inoltre, ha dichiarato: “Quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, speri di tenerle per voi. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti, tenendola tra le due persone che si amano l’un l’altra”.