Tomasi: "Progetti pronti per essere cantierizzati per oltre 8,6 miliardi"

Firenze, 18 mar. – (Adnkronos) – "Abbiamo oltre 6 miliardi per progetti esecutivi pronti per essere cantierizzati e quest'anno presenteremo ulteriori 2,6 miliardi per un totale di 8,6 miliardi. Per fare questo abbiamo bisogno di competenze tecniche, ingegneristiche, di industria.

Non basta la finanza, servono competenze tecniche per fare opere così complesse". Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, questa mattina a Barberino di Mugello (Firenze), a margine della cerimonia di apertura del tratto a tre corsie dell'A1 tra Barberino e Firenze Nord.

Parlando dell'opera inaugurata, Tomasi ha aggiunto: "Un'opera di questo tipo rappresenta la connettività del Paese, è un moltiplicatore di ricchezza e sviluppo. Ma è prima di tutto un'opera di eccellenza ingegneristica".