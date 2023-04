In queste ore Michelle Hunziker ha messo a tacere le voci che la volevano in lite con il suo ex marito, Tomaso Trussardi, e gli ha dedicato un messaggio via social in occasione del suo compleanno.

Michelle Hunziker: il compleanno di Tomaso Trussardi

Nelle ultime ore sono circolate numerose indiscrezioni in merito al presunto “gelo” nato tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi visto che quest’ultimo non ha fatto pubblicamente gli auguri alla figlia della showgirl, Aurora Ramazzotti, per la nascita del suo primo figlio. La stessa Michelle Hunziker ha bloccato sul nascere il rumor facendo invece gli auguri di compleanno al suo ex marito (che ha compiuto 40 anni), e scrivendo nelle sue stories: “Happy birthday daddy”. Il messaggio della showgirl è stato ricondiviso sui social dallo stesso Trussardi, che le ha risposto con un cuoricino.

I due, dopo la separazione, stanno provando a mantenere rapporti amichevoli per il bene delle due figlie, Sole e Celeste. La stessa Michelle Hunziker a tal proposito ha confessato: “Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”, ha ammesso. In passato Trussardi non aveva mancato di scagliare alcune frecciatine proprio contro lo storico ex della showgirl, Eros Ramazzotti.