Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli insieme: si tratta di una vendetta per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti?

Cosa ci fanno Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli insieme? I due sono apparsi sui social abbracciati e, secondo la cronaca rosa, si tratta di una vendetta nei confronti di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. E’ davvero questo lo scopo dello scatto che i due hanno condiviso su Instagram?

Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli insieme

La fine del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker risale allo scorso gennaio, mentre l’unione tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti a qualche tempo prima. E’ strano, quindi, che l’imprenditore bergamasco e l’attrice, nelle ultime ore, siano apparsi insieme sui social. Nessuna paparazzata, ma una convidisione che arriva dai diretti interessati. Si tratta di una vendetta nei confronti degli ex compagni? In molti sono pronti a scommettere che sia proprio così.

Tomaso e Marica insieme per vendetta

E’ bene chiarire subito che Tomaso e Marica hanno trascorso la serata insieme per un evento benefico dell’Istituto Europeo di Oncologia. Pertanto, non c’è nulla di top secret nel loro incontro. Il tutto, però, è andato in scena nel giorno del compleanno di Trussardi, per cui l’imprenditore ne ha approfittato per festeggiare in grande stile. La foto che lo ritrae con la Pellegrinelli recita una scritta in dialetto bergamasco: “L’è mia ero“, ovvero “Non è vero”.

L’ex di Eros ha replicato: “Ma del bù?“, che significa “Ma davvero?”.

Amicizia o c’è dell’altro?

Dulcis in fundo, Tomaso, a fine giornata, ha scritto: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato“. Che questa sia una frecciatina a Michelle? Quest’ultima, almeno pubblicamente, non gli ha fatto gli auguri. Il dettaglio che interessa ai fan, però, è un altro: tra Trussardi e la Hunziker è solo amicizia o c’è dell’altro? Al momento, i due non si sono espressi in merito.