Tomaso Trussardi, mai superato il lutto del fratello: “Cicatrici che rimangono”

Tomaso Trussardi ha confessato di non aver mai superato la tragica scomparsa di suo fratello.

Tomaso Trussardi ha confessato per la prima volta alcuni retroscena del terribile dramma che lo ha colpito quando aveva appena 18 anni: la morte di suo fratello Francesco, avvenuta per un incidente d’auto nel 2003.

Tomaso Trussardi: la morte del fratello

Due lutti hanno profondamente segnato la vita di Tomaso Trussardi, ossia la scomparsa di suo fratello Francesco e quella di suo padre, avvenute a tre anni di distanza l’una dall’altra e, entrambe, a causa di incidenti automobilistici. L’imprenditore ha rivelato di essere ancora molto addolorato per quei due lutti che hanno segnato profondamente la sua vita e ha rivelato che in particolare con suo fratello aveva da poco iniziato a stringere un rapporto profondo:

“E’ stato un colpo ancora più forte, con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia.

Io sono positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a conviverci. Sono delle cicatrici che rimangono”, ha rivelato senza nascondere la commozione, mentre su suo padre ha detto: “Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni. L’ho vissuto più come una figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare”.

Il divorzio

Quest’anno Trussardi ha dovuto fare i conti con la dolorosa separazione da sua moglie, Michelle Hunziker, madre delle sue due figlie, Sole e Celeste.

I due stavano insieme da 12 anni e non hanno confessato apertamente i motivi che li hanno condotti all’addio.