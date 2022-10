Tomaso Trussardi ha smentito il flirt con una dama di Uomini e Donne e ha attaccato Amedeo Venza, che ne ha parlato.

Tomaso Trussardi ha attaccato Amedeo Venza sui social network. Quest’ultimo aveva parlato di un presunto flirt tra l’ex di Michelle Hunziker e una dama del trono over di Uomini e Donne.

Tomaso Trussardi smentisce il flirt con una dama di Uomini e Donne: “Una cosa improbabile”

Dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker e prima del presunto riavvicinamento, Tomaso Trussardi è finito sulle pagine della cronaca rosa per una presunta frequentazione con una dama del trono over di Uomini e Donne. L’uomo ha voluto smentire questo presunto flirt sul suo profilo Instagram. Tomaso Trussardi ha attaccato pubblicamente Amedeo Venza, colpevole di aver parlato di un presunto flirt tra lui e Pamela Barretta, ex volto di Uomini e Donne.

“Il sedicente esperto di gossip (a me sconosiuto) Amedeo Verza, professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop” ha scritto Trussardi. “Sig. Verza quando getta me..a sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle” ha aggiunto, con tono molto arrabbiato.

Il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

In questi mesi si è parlato anche di un presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, dopo alcune fotografie che li hanno ritratti insieme e ai festeggiamenti per il compleanno di una delle loro figlie.

Michelle Hunziker ha interrotto da tempo la sua relazione con Giovanni Angiolini. “Tutto è possibile in amore, nella vita coniugale non bisogna dare per scontato che una persona ti appartenga” aveva dichiarato, commentando la fine del matrimonio con Trussardi. Si è parlato molto di questo riavvicinamento, ma per il momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio sull’argomento.