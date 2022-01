Tomaso Trussardi sorpreso insieme a un’altra donna: l’avvistamento

Dopo l'addio a Michelle Hunziker Tomaso Trussardi è già stato avvistato in compagnia di un'altra donna.

A pochi giorni dall’addio ufficiale da Michelle hunziker Tomaso Trussardi è stato paparazzato a Cortina in compagnia di un’altra donna. Sarà la sua nuova fiamma?

Tomaso Trussardi e l’assistente di Elisabetta Franchi

Dopo aver annunciato l’addio a Michelle Hunziker (al suo fianco da oltre 10 anni) Tomaso Trussardi si è concesso qualche giorno in montagna in compagnia di Elisabetta Franchi e il settimanale Chi lo ha paparazzato mentre trascorreva del tempo insieme all’assistente della famosa stilista che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e l’imprenditore ha preferito non confermare né smentire le voci a tal proposito.

Tomaso Trussardi: la separazione

Solo alcuni giorni fa Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la fine della loro storia dopo 10 anni d’amore e due figlie. La coppia sembra essersi lasciata pacificamente, e infatti lo stesso Trussardi alcuni giorni più tardi ha fatto pubblicamente gli auguri alla sua ex nel giorno del suo compleanno.

Non è chiaro cosa possa aver spinto la coppia a separarsi e, secondo indiscrezioni, la showgirl svizzera avrebbe fatto da tempo ritorno a Milano (mentre Trussardi è rimasto a vivere a Bergamo).

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo famoso ex, Eros Ramazzotti. Il rumor è stato smentito dallo stesso cantante che, via social, ha fatto sapere di essere single.

Prima o poi emergerà la verità in merito ai motivi che avrebbero spinto Michelle Hunziker e Tomaso a dirsi addio? In tanti tra i fan della coppia sono in attesa di saperne di più ma i due sembrano intenzionati a proteggere la loro privacy in questo particolare momento (così come quella delle loro due figlie, Sole e Celeste, rimaste a vivere insieme alla madre).