Tomaso Trussardi su Giovanni Angiolini: “Non lo considero una persona perbene”

Tomaso Trussardi ha precisato come starebbero le cose tra lui e Michelle Hunziker e si è scagliato contro Giovanni Angiolini.

Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio in merito al suo presunto riavvicinamento con Michelle Hunziker e ha scagliato una frecciatina contro il chirurgo dei vip Giovanni Angiolini, con cui la showgirl avrebbe avuto una liaison negli scorsi mesi.

Tomaso Trussardi contro Angiolini

Oggi Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stanno cercando di trovare un nuovo equilibrio per il bene delle loro due figlie, Sole e Celeste, ma l’imprenditore ha precisato che non sarebbe in corso alcun ritorno di fiamma e che nessuna delle liaison a lui attribuite sarebbe vera. Trussardi ha anche espresso la sua opinione sul conto di Giovanni Angiolini, il chirurgo con cui negli scorsi mesi è stata avvistata la Hunziker in atteggiamenti intimi.

Stando alle parole dell’imprenditore la storia tra i due sarebbe iniziata ancor prima che loro mettessero ufficialmente fine al loro matrimonio. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha affermato.

Oggi comunque i rapporti tra lui e la showgirl svizzera sarebbero buoni e lo stesso Trussardi ha ammesso: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie.

Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se i due riusciranno a trovare di nuovo l’amore e si chiedono se la showgirl replicherà alle parole dell’ex marito.