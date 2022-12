Tombini ostruiti a Roma: strade allagate

Roma è alle prese con diversi problemi dovuti al maltempo di questi giorni: molti tombini della Capitale si sono otturati rendendo impossibile il drenaggio dell’acqua.

Le vie della città sono totalmente allagate, come testimoniano alcuni video postati dai cittadini sui social network.

Roma, strade allagate e tombini ostruiti: il maltempo ha colpito la Capitale

Un video postato su Tik Tok da una singora di Roma, mostra la via Acilia totalmente allagata. I tombini della zona sono ostruiti e le grandi piogge di questi giorni hanno fatto il resto: le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi.

“È vergognoso”– ripete la singora in questione nel video: la città non era, ancora una volta, pronta ad affrontare una situazione simile. I vigili del fuoco hanno fatto diversi interventi in tutto il giorno per provare a sistemare la questione.

I disagi per i cittadini: il traffico bloccato

A seguito delle piogge torrenziali di queste ultime ore, nella città di Roma si sono creati diversi momenti di disagio per i cittadini.

Le strade sono allagate e piene di detriti, con diversi alberi che sono caduti impedendo il passaggio. Il traffico è più congestionato che mai e muoversi nella Capitale in queste ore è davvero difficile.