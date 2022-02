Tommaso Corradini è morto a 37 anni in un drammatico incidente sulla A26: la Caritas Ambrosiana di Milano ha ricorda l’uomo con un post su Twitter.

Un drammatico incidente si è consumato sulla A26, provocando la morte di Tommaso Corradini, un uomo di 37 anni originario di Monza. La Caritas ha ricordato la vittima descrivendolo come colui che “ha dato visibilità agli invisibili”.

Incidente in autostrada, coinvolti decine di veicoli: addio a Tommaso Corradini

Nella mattinata di lunedì 7 febbraio, Tommaso Corradini è morto all’età di 37 anni in un tragico incidente avvenuto sulla A26. Il sinistro si è verificato in prossimità del tratto tra Casale Monferrato Sud (Alessandria) e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia. Nel tragico evento che ha causato la morte del 37enne, sono rimasti coinvolti quattro camion e una quarantina di veicoli.

Oltre a Tommaso Corradini, è deceduto anche Pietro Purielli, un uomo di 71 anni residente a Groppello Cairoli, in provincia di Pavia, con il quale stava viaggiando.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che l’auto nella quale si trovavano le due vittime sia rimasta incastrata tra due tir.

Altre dieci persone che occupavano i tanti veicoli travolti dal sinistro stradale sono state soccorse e trasferite in ospedale: due di esse sono state trasportate in codice giallo mentre le altre in codice verde in considerazione delle lievi ferite riportate.

Tommaso Corradini morto in un incidente sulla A26, Caritas: “Ha dato visibilità agli invisibili”

Tommaso Corradini era il Social Media Manager della Caritas Ambrosiana di Milano. Dopo aver appreso della prematura e improvvisa scomparsa dell’uomo, la Caritas ha deciso di ricordare il 37enne, pubblicando un post sulla propria pagina Twitter.

Il messaggio dedicato a Corradini riporta quanto segue: “Ieri Tommaso, il nostro Social Media Manager, è morto in un incidente stradale. Oggi vogliamo ricordarlo solare e pieno di vita dedicandogli una preghiera speciale. Con il suo impegno ha dato visibilità agli invisibili.

Era la mente dei nostri tweet. Grazie Tommaso Corradini”.