Tommaso Eletti: “Noemi Bocchi? Ci ho provato, ecco chi è davvero”

Tommaso Eletti ha confessato di aver conosciuto Noemi Bocchi e di averle fatto delle avances.

Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island e GF Vip, ha confessato di aver fatto delle avances a Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Tommaso Eletti e Noemi Bocchi

Il nome di Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti da quando la donna è stata accostata a Francesco Totti, con cui si vocifera che abbia una liaison.

La notizia ovviamente non ha ricevuto smentite né conferme, e lei e l’ex Capitano della Roma si continuano a tenere lontani da occhi e orecchie indiscreti (nonostante nelle ultime ore sia circolati un gossip riguardante proprio una presunta gravidanza di Noemi).

Tommaso Eletti, ex volto del GF Vip e di Temptation Island, nel frattempo ha confessato di aver conosciuto Noemi e di averle fatto delle avances:

“Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda.

“Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”, ha confessato Eletti, balzato agli onori delle cronache per la sua storia d’amore con Valentina Nulli Augusti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?