Tommaso Foti (FDI): "Guardate le vostre di assenze"

"Se dobbiamo fare l'elenco e sentirci dire chi ha fatto il ponte del 25 aprile consiglierei all'opposizione di guardare le sue di assenze perché non esiste un ponte per la maggioranza e uno per l'opposizione. Esiste un comune senso di responsabilità". Così l'onorevole Tommaso Foti di Fratelli d'Italia in aula Camera dopo che la maggioranza è andata sotto sul Def.