Roma, 25 lug. (askanews) – Tommaso Paradiso ha inaugurato la XXVII edizione di No Borders Music Festival sui Laghi di Fusine, all’interno del Comprensorio del Tarvisiano, la rassegna della musica senza confini, in uno spazio suggestivo e in mezzo alla natura.

Domenica 24 luglio è stata la volta de L’Anima Del Jazz (Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Carlo Cantini).