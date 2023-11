Tommaso Paradiso riparte in tour dalla sua Roma, fan in festa

Roma, 17 nov. (askanews) – Fan in festa per Tommy 2023. Giovedì sera al Palazzo dello Sport di Roma si è tenuta la prima data sold out del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La tournée proseguirà nelle principali città Italiane toccando: Napoli (19 novembre 2023 @ PalaPartenope – sold out), Bari (21 novembre 2023 @ PalaFlorio – sold out), Padova (25 novembre 2023@ Kioene Arena – sold out), Milano (28 novembre 2023 @ Mediolanum Forum), Catania ( 2 dicembre 2023 @ PalaCatania) e Torino (6 dicembre 2023@ Pala Alpitour).

Tommaso Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana.

Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei.

Tommaso Paradiso tornerà nella sua città anche quest’estate con il Tommy Summer Tour 2024, il tour estivo prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Appuntamento giovedì 4 luglio al Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle).