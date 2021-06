Tommaso Stanzani di Amici si è diplomato: gli auguri del compagno Zorzi

Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20, si è diplomato. Il fidanzato Zorzi era assente ai festeggiamenti, ma ha comunque scritto un messaggio di auguri

L’inarrestabile Tommaso Stanzani, amatissimo ballerino e concorrente dell’ultima edizione di Amici 20, ha raggiunto un altro importante traguardo. Il giovane ha infatti superato brillantemente gli esami di maturità, conseguendo con successo il diploma. Ai festeggiamenti per l’occasione, grande assente il fidanzato di Stanzani, Tommaso Zorzi, il quale però ha scritto per il giovane ballerino un dolce messaggio di auguri.

Tommaso Stanzani si è diplomato

Il giovanissimo ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani ha portato a casa il diploma di maturità. Nonostante i moltissimi impegni lavorativi e la recente esperienza nel noto talent di Maria De Filippi, Stanzani ha raggiunto anche quest’importante traguardo.

Ad annunciare la lieta notizia è stato proprio il ballerino, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto insieme ai suoi genitori, che lo hanno sostenuto anche in quest’occasione, ecco cosa ha scritto Stanzani:

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “Amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO“.

Tommaso Stanzani si è diplomato: l’assenza di Tommaso Zorzi

I fan di Stanzani non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Tommaso Zorzi in un momento così importante per il giovane ballerino. Per alcune ore, in molti canali social si sono rincorse alcune voci e supposizioni in merito ad una possibile rottura della relazione sentimentale, che al momento sembra essere in corso tra i due.

La rottura però è stata prontamente smentita da un commento al post di Stanzani, scritto proprio da Zorzi: “Bravissimo Amore Mio”.

L’assenza di Zorzi è unicamente giustificata dal fatto che al momento, il giovane opinionista reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, si è concesso una vacanza in famiglia, in compagnia della sorella Gaia e della sua mamma.

Tommaso Stanzani si è diplomato: la prossima avventura che lo attende

Intanto proprio in questi giorni è arrivata la notizia, che il talentuoso ballerino Tommaso Stanzani farà parte del cast artistico di Battiti Live 2021, il noto programma musicale, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Un’avventura dietro l’altra dunque per il giovane Stanzani, che sin dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, si è distinto per la sua versatilità e per il suo grande talento.