Ospite a Ciao Maschio Tommaso Stanzani ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, naufragata in un nulla di fatto dopo la convivenza.

Tommaso Stanzani: la confessione su Zorzi

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi continuano a mostrarsi insieme nonostante la loro storia sia giunta al termine ormai da diverso tempo e, per la prima volta, l’ex ballerino di Amici ha confessato a Ciao Maschio alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex vincitore del GF Vip, per cui a quanto pare proverebbe ancora amore. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”, ha confessato, e ancora: “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

Stanzani è stato tra gli ospiti all’esclusiva festa di compleanno di Tommaso Zorzi e in tanti, vedendoli di nuovo insieme, hanno creduto che tra i due fosse in atto un ritorno di fiamma. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.