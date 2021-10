Tommaso Stanzani, la convivenza con Tommaso Zorzi: “È un maniaco del pulito”

Tommaso Stanzani ha svelato alcuni retroscena inediti in merito alla sua liaison con Tommaso Zorzi.

Intervistato da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, Tommaso Stanzani si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con il fidanzato, Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la convivenza

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani e per la prima volta, intervistato da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, il ballerino si è lasciato sfuggire alcuni retroscena sul suo rapporto con l’influencer, con cui è uscito allo scoperto all’inizio dell’estate 2021: “Sta andando bene.

Adesso che sono molto spesso a Milano per lavoro sto qui da lui. Abbiamo iniziato questa convivenza e mi trovo molto bene. Cucina sempre, io sono negato ai fornelli. Lui è bravo. A parte che una volta ha fatto il minestrone e ho dovuto mangiarlo per una settimana intera, ma era buono. Poi è un maniaco del pulito”, ha dichiarato Tommaso Stanzani.

Tommaso Stanzani: il primo incontro

Tommaso Stanzani ha anche confessato che quando Zorzi ha partecipato al GF Vip lui non avrebbe avuto idea di chi lui fosse.

“Allora io sapevo che lui aveva vinto, però non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Avevo visto la puntata finale. Non avevo la più pallida idea di chi fosse. Se avessi seguito il GF avrei fatto il tifo per lui? Dipende da come si è comportato in casa? Guarda se lui in casa si comporta come con me Team Zorzi, per forza”, ha ammesso il giovane ballerino.

Tommaso Stanzani: l’amore per Tommaso Zorzi

Oggi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembrano essere più felici ed uniti che mai e la sorella dell’influencer, Gaia, ha confessato che suo fratello cambierebbe modo di fare quando è in compagnia del fidanzato: “Sembra sedato. È un Tommaso diverso e più pacifico”, ha ammesso Gaia. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno iniziato a frequentarsi durante i primi mesi dell’estate 2021 ma per diverso tempo – nonostante i numerosi avvistamenti – hanno preferito tenere top secret la loro storia d’amore.

Tommaso Zorzi ha confessato che a fare da “cupido” tra lui e Stanzani sarebbe stata Maria De Filippi: “Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”, ha affermato l’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5.