Tommaso Zorzi affronta la stalker: “Devi smetterla di seguirmi!”

Tommaso Zorzi affronta la stalker

Tommaso Zorzi ha rivelato via social di essere vittima delle attenzioni indesiderate di una fan che, da qualche tempo, avrebbe iniziato a farsi trovare nelle vicinanze del suo appartamento o sugli stessi tragitti da lui percorsi.

Zorzi ha affermato che queste attenzioni indesiderate avrebbero iniziato a causagli ansia e per questo, durante il suo ultimo incontro “casuale” con la persona in questione, ha deciso di affrontarla in diretta social.

“Ragazzi allora… voglio parlarvi di una cosa un po’ spiacevole. Chi mi ha incontrato per strada, lo sa: sono sempre disponibile. Detto questo c’è una persona in particolare che non mi fa più sentire a mio agio, spesso è sotto casa mia, mi ha chiesto tanti favori di cui alcuni sono riuscito a farli, altri no.

Adesso l’ho affrontata“, ha dichiarato Zorzi, che è stato attento a non inquadrare la persona in questione. “Basta, sei sempre sotto casa mia. In una settimana quante volte? 5?”, si sente dire all’influencer nel video, e ancora: “Io soffro d’ansia, prima di dormire faccio 30 giri della casa a controllare che tutto sia chiuso. Ecco, così diventa un po’ impegnativo”.

Tommaso Zorzi: la stalker

Nel video pubblicato dal vincitore del GF Vip 5 via social si sente la ragazza ammettere di averlo seguito.

L’influencer ha anche ammesso di essersi pentito in passato di averle dato il suo numero e ha dichiarato di essere preoccupato per le attenzioni morbose da lei ricevute. “All’inizio ho fatto la cacchiata di darle il mio numero perché mi sembrava che avesse bisogno…”, ha dichiarato Tommaso Zorzi, e ancora: “Mi dispiace raga, non dubito della buona fede di nessuno però… non ho mai sentito un film horror iniziare con ‘era un mostro’ ma sempre ‘era una brava persona’”.

Tommaso Zorzi: i rumor sulla relazione

Di recente Tommaso Zorzi è stato al centro di alcuni rumor riguardanti una sua presunta liaison con Tommaso Stanzani. Per il momento il vincitore del GF Vip e l’ex ballerino di Amici non hanno ancora confermato le voci in circolazione, ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere la verità.