Tommaso Zorzi alla guida di Project Runway Italia: l’indiscrezione

Tommaso Zorzi sarà al timone di Project Runway Italia? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Tommaso Zorzi avrebbe firmato un nuovo contratto con Discovery che lo vedrebbe alla conduzione di un “reality dedicato al mondo della sartoria”.

Tommaso Zorzi: Project Runway Italia

Tommaso Zorzi sarà il nuovo connduttore di Project Runway Italia? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e sembra che l’influencer abbia firmato un contratto con Discovery (anche se al momento non vi sono prove che il programma sia proprio Project Runway).

Attraverso i social Trommaso Zorzi ha solo preannunciato che presto ci saranno novità importanti per lui e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più. Dopo l’esperienza al GF Vip Zorzi è stato al timone di Drag Race Italia, e in tanti si chiedono se l’influencer avrà modo di cimentarsi di nuovo come conduttore.

Zorzi e Oppini

Di recente l’influencer è balzato agli onori delle cronache perché si sarebbe concesso una cena in compagnia di Francesco Oppini, con cui avrebbe vissuto un periodo di lontananza dopo la loro reciproca esperienza al GF Vip 5.

A quanto pare i due sarebbero ancora buoni amici, mentre alcuni mesi fa Zorzi aveva affermato: “Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto. Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate”. I due torneranno ad essere amici come un tempo? In tanti tra i fan dell’influencer sperano di ricevere in futuro ulteriori notizie sul suo rapporto con il figlio di Alba Parietti.