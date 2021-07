Tommaso Zorzi attacca Salvini: “Mi fa pena”

Tommaso Zorzi si è scagliato contro Matteo Salvini e la Lega per i 700 emendamenti sul DDL Zan.

Tommaso Zorzi si è scagliato contro la Lega per i 700 emendamenti presentati contro il DDL Zan. L’influencer ha tuonato contro il leader della Lega, Matteo Salvini, menzionando anche la questione dei vaccini: “Mi voglio soffermare sulla Lega che è quella che ha presentato oltre 700 emendamenti”, ha dichiarato Tommaso Zorzi, e ha aggiunto: “Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di molto torbido perché sennò non si spiegano certe cose”.

A seguire l’influencer si è scagliato contro l’ex ministro dell’interno affermando: “Salvini porta avanti la bandiera della famiglia tradizionale. Divorziato eppure attualmente porta avanti una relazione con una ragazza che potrebbe essere sua figlia (Francesca Verdini, ndr) (…) Sui vaccini tu non vuoi dire se sei vaccinato o meno perché altrimenti rischieresti di perdere i voti dei novax, eh Salvini? Io sarei anche di destra ma in Italia non è votabile la destra, è intellettualmente impossibile”, ha continuato Tommaso Zorzi, per poi concludere: “È davvero così appagante arrivare al potere in questo modo?.

Non vorrei peccare di superbia, ma forse lo farò. Per un ragazzo come me che ha viaggiato per il mondo, che ha frequentato le scuole inglesi, che da quando ero molto piccolo sono sempre stato abituato ad avere una mentalità a 360 gradi, quando guardo Matteo Salvini, credetemi, mi fa pena”.

Tommaso Zorzi e il DDL Zan

Come Fedez e altri personaggi famosi anche Tommaso Zorzi ha più volte espresso il suo parere favorevole verso il DDL Zan e la legge contro l’omotransfobia, scagliandosi spesso contro gli esponenti della Lega che hanno fatto ostruzionismo verso il disegno di legge.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Mentre sui social l’influencer non manca di esprimere la sua opinione in merito ai temi d’attualità, tutto tace per quanto riguarda la sua vita privata. Da diversi mesi Tommaso Zorzi si mostra insieme al ballerino Tommaso Stanzani, e pur avendo ammesso di essere fidanzato il vincitore del GF Vip non ha ancora ufficializzato la sua liaison con l’ex concorrente di Amici. Sui social in tanti sperano di saperne di più sul loro conto e sulla loro storia d’amore.