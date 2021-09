Tommaso Zorzi bacia Lialai sulla bocca: il videoclip firmato dalla regia di Siffredi

Il nuovo videoclip di Lialai è stato girato da Rocco Siffredi e nelle immagini la cantante viene baciata da Tommaso Zorzi.

A diversi mesi dal loro incontro in una lussuosa villa a Porto Cervo Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi hanno svelato di aver partecipato entrambi al video della cantante Lialai.

Tommaso Zorzi: il bacio a Lialai

Nelle ultime ore hanno fatto il giro dei social le immagini del nuovo videoclip della cantante Lialai dove Tommaso Zorzi veste i panni di seduttore mentre, dietro la telecamera in qualità di regista, non vi è altri che Rocco Siffredi.

Durante l’estate il famoso attore aveva incontrato con l’ex vincitore del GF Vip in una lussuosa villa in Sardegna, ma nessuno dei due aveva svelato i motivi del loro incontro. Il video della canzone Caterina Lalli, in arte Lialai e il cui titolo è Light On, uscirà a metà ottobre.

Tommaso Zorzi: il videoclip

Le riprese del videoclip sono durate in tutto tre giorni e si sono svolte nella villa della famiglia della cantante a Porto Cervo.

Sul set, ha spiegato la stessa Lialai, “si è creata la giusta alchimia”. Sarebbe stata la stessa cantante a volere fortemente Tommaso Zorzi come protagonista del videoclip, e tal proposito ha svelato: “L’ho voluto come star perché oggi è uno dei personaggi più influenti e amati in Italia”.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Da qualche mese Tommaso Zorzi è legato al ballerino Tommaso Stanzani, con cui sta vivendo una splendida storia d’amore.

I due sono più felici che mai e dopo settimane di avvistamenti si sono decisi ad uscire allo scoperto sui social.