Tommaso Zorzi, battuta sul preservativo: la risposta di Stanzani

Dopo le voci sulla loro presunta rottura, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono scambiati alcuni messaggi via social.

Da giorni si vocifera di una presunta separazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ma, nelle ultime ore, i due hanno avuto un inaspettato botta e risposta via social.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il botta e risposta via social

Nonostante da settimane circolino voci sempre più insistenti in merito a un loro presunto addio, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno avuto un inaspettato botta e risposta via social nelle ultime ore. L’ex ballerino di Amici ha pubblicizzato una nota marca di preservativi invitando i suoi fan a proteggersi dopo una notte di follie trascorsa dopo i festeggiamenti per Halloween e, per tutta risposta, l’ex ballerino di Amici ha pubblicato l’emoticon di una faccina sorridente tra i commenti al suo post.

“Fai il bravo”, ha quindi scritto Stanzani, liquidando il fidanzato con un atteggiamento ironico. Al momento i due non hanno confermato né smentito i rumor che li vorrebbero in crisi ma nei giorni scorsi per entrambi si è parlato di alcune presunte e nuove liaison.

Il bacio e l’avvistamento

Per quanto riguarda Tommaso Zorzi infatti sembra che sia stato avvistato in una discoteca mentre era intento a baciare un misterioso ragazzo appena conosciuto, mentre per quanto riguarda Stanzani nelle ultime ore si è vociferato di una presunta liaison tra lui e un collega ballerino.

Lui e Francesco Sabatino infatti hanno pubblicato alcune immagini di un paesaggio praticamente identiche sui social e in tanti tra i fan hanno creduto che i due fossero insieme. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più.