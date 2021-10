Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli: “È insopportabile!”

Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina contro Katia Ricciarelli, attuale concorrente del GF Vip.

Non corre buon sangue tra Tommaso Zorzi (ex vincitore del Grande Fratello Vip) e Katia Ricciarelli. L’influencer ha scagliato una frecciatina infuocata contro la cantante lirica.

Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli

Ospite al GF Vip Party insieme al fidanzato Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Katia Ricciarelli, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6. “È insopportabile, mamma mia! Ti giuro… uuuuu.

È aggressiva non solo nei confronti di Jo, ma di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo. E ma scusa allora è st***za! Come la De Blanck? No. Patrizia è più auto ironica, si prende più in giro. Lei è completamente algida. Patrizia poi faceva delle cose talmente assurde e, se vuoi, divertenti che non poteva starti antipatica. Lei involontariamente era simpatica, comica. La Ricciarelli no!”, ha tuonato l’influencer, che evidentemente non nutre particolare simpatia per l’ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli replicherà contro di lui una volta uscita dal reality show? In passato, a causa delle sue frecciatine infuocate, Zorzi aveva finito per vedersela direttamente con Lorella Cuccarini (che aveva tuonato contro di lui via social).

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’amore

Tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani intanto tutto sembra procedere liscio come l’olio: l’influencer infatti avrebbe ospitato nella sua casa di Milano il giovane fidanzato ballerino, che ha svelato alcuni retroscena sulla loro liaison.

“Adesso che sono molto spesso a Milano per lavoro sto qui da lui. Abbiamo iniziato questa convivenza e mi trovo molto bene. Cucina sempre, io sono negato ai fornelli. Lui è bravo. A parte che una volta ha fatto il minestrone e ho dovuto mangiarlo per una settimana intera, ma era buono. Poi è un maniaco del pulito”, ha dichiarato lo stesso Tommaso Stanzani in merito alla sua liaison con il fidanzato.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Finalmente Tommaso Zorzi sembra aver trovato la felicità accanto al ballerino, con cui è uscito allo scoperto all’inizio dell’estate 2021. A quanto pare i due sarebbero stati presentati da Maria De Filippi e prima del suo ingresso ad Amici Stanzani non aveva idea di chi fosse Tommaso Zorzi. “Non avevo la più pallida idea di chi fosse. Se avessi seguito il GF avrei fatto il tifo per lui? Dipende da come si è comportato in casa? Guarda se lui in casa si comporta come con me Team Zorzi, per forza”, ha ammesso il giovane ex concorrente di Amici.