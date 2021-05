Tommaso Zorzi contro le polemiche in rete: “Non vi nascondo che fa male”

Tommaso Zorzo ha replicato contro coloro che lo hanno preso di mira per aver espresso la sua solidarietà verso Fedez e non aver criticato Pio e Amedeo.

Tommaso Zorzi ha scritto via social una battuta in sostegno di Fedez, che sul palco del concerto del 1° maggio ha detto la sua in merito al DDL Zan. L’influencer vincitore del Grande Fratello Vip è stato travolto da una vera e propia bufera.

Tommaso Zorzi e le polemiche in rete

Tommaso Zorzi ha voluto mostrare la propria solidarietà a Fedez, che ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo discorso a favore del DDL Zan sul palco del 1° maggio. Inaspettatamente contro Zorzi si è scatenata una vera e propria bufera, e così lui stesso è stato costretto a spiegarsi tramite social: il vincitore del GF Vip ha specificato quanto la libertà d’espressione sia fondamentale per un artista e ha menzionato anche Pio e Amedeo, finiti nell’occhio del ciclone nelle ultime ore per un loro sketch politicamente scorretto. “Breve chiarimento poi mi prendo uno pausa perché sta diventando tutto troppo tossico.

Come ha detto Fedez, un’artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo”, ha dichiarato Zorzi.

Tommaso Zorzi: lo sfogo

Dopo le polemiche scatenate dal suo intervento l’influencer ci ha tenuto a spiegare ai fan quanto esse lo abbiano fatto star male: “Ultimamente, quando si tratta di me, per le persone alle quali non piaccio è una gara a chi ferisce di più.

Non vi nascondo che fa male. Non vi nascondo che non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che farai sarà soggetto ad uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità.”

Tommaso Zorzi e la D’Urso

Di recente Tommaso Zorzi è finito al centro di un gossip sulla sua presunta antipatia verso Barbara D’Urso. Dopo la sua vittoria al GF Vip sembra che l’influencer abbia accuratamente evitato di prendere parte agli show televisivi della conduttrice che, di contro, ha praticamente smesso di fare il suo nome. Cosa sarà accaduto tra i due? Al momento sulla questione tutto tace.