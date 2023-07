Tommaso Zorzi si è schierato dalla parte di Chiara Ferragni nella polemica sugli incendi in Sicilia. L’influencer milanese ha preso una posizione, spiegando ai fan l’inutilità dell’ennesima bufera che ha investito la collega.

Tommaso Zorzi si schiera con Chiara Ferragni

In questi giorni la Sicilia sta letteralmente bruciando. Per colpa di stupidi piromani, che andrebbero rinchiusi in cella buttando la chiave, la popolazione è in ginocchio, ci sono tantissimi sfollati, altrettanti animali morti e coltivazioni distrutte. Chiara Ferragni, che si trovava in vacanza proprio sull’isola, ha espresso il suo dispiacere e si è detta disposta ad aiutare la Regione con ogni suo mezzo a disposizione. La polemica è nata in un lampo e in molti l’hanno accusata di essersi eretta a paladina e di aver continuato a pubblicare foto nonostante gli incendi. Tommaso Zorzi ha preso le sue difese.

La difesa di Tommaso Zorzi

Via Instagram, Tommaso ha preso le difese di Chiara. Ha esordito:

“L’andamento qui sui social (e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico. Ormai basta dare un volto (o un profilo) a qualsivoglia polemica e parte la gogna online. E il paradosso è che si pensa così di aver fatto la propria parte rispetto al problema di turno”.

Zorzi ha sottolineato che le critiche hanno un senso nel momento in cui sono costruttive. Quando sono mirate solo ad offendere sono inutili. La Ferragni può anche non piacere, ma “che diventi il capo espiatorio per una situazione che da settimane ha messo in ginocchio una regione lo trovo intellettualmente disonesto“.

Tommaso Zorzi: basta scagliarsi contro gli influencer

Dopo aver difeso Chiara Ferragni, Tommaso ci ha tenuto a fare un’altra precisazione. Secondo Zorzi gli influencer vengono spesso “tacciati sostanzialmente di inutilità e pigrizia“, poi quando scoppia un caso “diventa il modello della società odierna“. Tutto questo, a suo dire, è un bel po’ strano, per cui sarebbe anche il caso di dire basta alle polemiche inutili.