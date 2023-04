Tommaso Zorzi dopo la circoncizione: "Quando farò l'amore sarà come la prima volta"

Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio con un video sui social dopo la circoncisione da lui subita nei mesi scorsi.

Tommaso Zorzi: la circoncisione

All’interno del podcast C***i nostri, Tommaso Zorzi ha voluto parlare per la prima volta pubblicamente della circoncisione da lui subita nei mesi scorsi e si è rivolto direttamente alle sue parti intime affermando: “Caro pene dopo 27 anni che ci conosciamo è la prima volta che ti guardo in faccia e devo dire che sei un gran bel pene. Mi sono sempre interrogato su come fosse il mio glande e ora che posso finalmente dire di avere anche un bel glande. Sono felice di aver fatto questa operazione. Sono molto fiero di come l’hai gestita. Sei guarito, hai superato i 40 giorni in maniera egregia e non vedo l’ora di poterti usare di nuovo”.

L’ex vincitore non ha nascosto di doversi sottoporre alla circoncisione su consiglio del suo medico e, nel suo messaggio via social, ha anche confessato di non avere rapporti da 6 mesi. “Quando farò l’amore sarà come la prima volta. La sto vivendo come una nuova verginità. Con il senno di poi, questa operazione avrei voluto farla 10 anni fa. Per un mese mi sono svegliato ogni mattina in erezione e avendo dei punti ho dovuto mettere del ghiaccio”, ha dichiarato l’influencer, tornato single dopo la rottura dal ballerino Tommaso Stanzani (che, nelle ultime ore, è stato avvistato al suo fianco durante la sua esclusiva festa di compleanno).