Tommaso Zorzi, due nuovi programmi in arrivo: l'annuncio arriva dalla BBC.

Due nuovi programmi attendono Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, dopo l’avventura con Drag Race Italia, ha annunciato che presto tornerà in televisione con due format mai arrivati nel bel Paese. Non a caso, la notizia è stata lanciata dalla BBC.

Tommaso Zorzi: due nuovi programmi in arrivo

Non si arresta il successo di Tommaso Zorzi. Dopo l’avventura con Drag Race Italia, ci sono due nuovi programmi che lo vedranno protagonista. Entrambi per il gruppo Discovery, si tratta di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, che arriverà su Discovery+ quest’estate e in seguito in chiaro su Real Time, e Questa è casa mia che andrà in onda a partire da maggio su Real Time.

L’annuncio di Tommaso Zorzi

Tommaso, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato:

“Ebbene sì, ragazzi. Lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare pure io. Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Che si chiameranno Tailer Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Sono molto felice”.

Zorzi è felice come non mai e, in barba alle critiche, i due nuovi ingaggi lo rendono pieno di orgoglio. Discovery ha deciso di puntare su di lui e il fatto che gli abbiano affidato due format mai arrivati in Italia la dice lunga.

Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia

Tailor Made – Chi ha la stoffa? è un programma sartoriale che vede i concorrenti sfidarsi con ago e filo. Questa è casa mia, invece, vede al centro della scena quattro persone che sostengono di essere i proprietari della stessa casa. Un po’ come I Soliti Ignoti, la giuria deve scegliere chi è davvero il padrone della dimora. “Quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, raga“, ha ammesso Tommaso Zorzi che dovrà preparare anche la seconda stagione di Drag Race Italia.