Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia al capolinea: i dubbi dei fan

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno litigato? L'indiscrezione sembra essere confermata da un dettaglio notato dai fan sui social.

Lite in corso tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Secondo indiscrezioni i due avrebbero smesso di seguirsi sui social.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: la lite

Dopo i rumor riguardanti i commenti al vetriolo e una presunta maretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti ha smentito la notizia via social, dove ha risposto polemico a un hater: “ La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi spiace deludere lei e molti detrattori ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi.

Saluti“. I fan hanno inizialmente tirato un sospiro di sollievo ma a seguire in molti hanno notato che Zorzi avesse smesso di seguire il suo amico sui social. Tra i due l’amicizia è naufragata? O è solo un modo per ottenere visibilità come ipotizzato da qualcuno? I fan sui social sperano di saperne presto di più.

Francesco Oppini e l’amicizia con Tommaso Zorzi

L’amicizia tra i due personaggi tv era sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip, dove inzialmente Zorzi aveva svelato di essersi infatuato del figlio di Alba Parietti (che però è sempre rimasto legato alla sua fidanzata, Cristina Tomasini).

Una volta usciti dalla casa del reality show i due hanno ripreso a frequentarsi come amici per la gioia dei fan.

Tommaso Zorzi: i sentimenti per Oppini

Tommaso Zorzi, che è stato il vincitore della quinta edizione del GF Vip, al suo rientro a casa dopo la fine del reality show aveva trovato ad attenderlo un regalo da parte di Oppini e in più di un caso aveva svelato di essere estremamente affezionato al figlio di Alba Parietti, con cui era nato uno splendido rapporto d’amicizia.

I due confermeranno le voci in circolazione in merito alla loro presunta lite?